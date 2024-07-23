В Мирнограде закрыли инфекционную больницу: причина

В этом месяце стало известно о закрытии инфекционной больницы в городе Мирноград Донецкой области. Причина такого решения – постоянные атаки со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«КНП «Инфекционная больница г. Мирноград» с 17 июля 2024г приостановила свою деятельность до окончания военного положения в связи с невозможностью осуществления деятельности предприятия из-за угрозы жизни и здоровья», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что к началу 2025 года в Покровске закончится строительство нового медицинского учреждения, которое будет находится в подвале клинической больницы.