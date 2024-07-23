У Мирнограді закрили інфекційну лікарню: причина

Цього місяця стало відомо про закриття інфекційної лікарні у місті Мирноград Донецької області. Причиною такого рішення є постійні атаки з боку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«КНП «Інфекційна лікарня м. Мирноград» з 17 липня 2024 р. призупинила свою діяльність до закінчення воєнного стану через неможливість здійснення діяльності підприємства через загрозу життю та здоров'ю», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що до початку 2025 року в Покровську закінчиться будівництво нової медичної установи, яка буде у підвалі клінічної лікарні.