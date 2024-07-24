В Лондоне установили инсталляцию «487» в честь погибших на войне украинских спортсменов

Инсталляция «487» в Лондоне: дань убитым украинским спортсменам. Фото: НОК Украины

На Парламентской площади Лондона установили Инсталляцию «487» в честь погибших на войне украинских спортсменов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.



«Правительство Великобритании чтит украинских спортсменов, чьи жизни унесла Россия в результате полномасштабного вторжения», — говорится в сообщении.



На 3D-дисплее появляется цифра «487» — приблизительное количество украинских спортсменов, погибших на войне по состоянию на начало июля 2024 года.



Вокруг дисплея выставлены спортивные реквизиты. Они воспроизводят некоторые из видов спорта, которыми занимались 487 погибших атлетов. Экспозиция напоминает о разрушительных последствиях войны.



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