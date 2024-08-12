З Краснояружського району Бєлгородської області РФ евакуюють мешканців через активність ЗСУ

Влада Бєлгородської області Росії розпочала евакуацію жителів Краснояружського району в безпечніші місця. Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков.

За його словами, причиною переміщення стала активність ЗСУ на межі району.

«Упевнений, що наші військовослужбовці зроблять все, щоб впоратися з загрозою, що виникла. Але для того, щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця. Процес узгодження та вивезення людей зараз триває на місцях. Транспорт ми вже направили», — повідомив Гладков.

У той же час, російський Z-канал «Рибар» повідомляє, що рано-вранці [12 серпня] українські формування почали атаку на МАПП «Колотилівка» в Краснояружському районі Бєлгородської області.

«Зважаючи на все, ЗСУ не відмовляються від планів розтягування наших оборонних порядків, створення максимальної кількості точок напруженості та спроб прориву на схід з метою відрізання Бєлгорода з півночі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ «влаштували вогневу карусель, застосовуючи кілька одиниць важкої техніки та з одночасними спробами просунутися невеликими штурмовими групами. З пів на восьму ранку по позиціях українських військових і резервам, що висуваються, працює авіація ВКС Росії».

«Червонояружський район останній місяць перебуває у центрі підвищеної уваги з боку ЗСУ», — пише «Рибар».

Нагадаємо, раніше Росія перекинула в Курську область військових та техніку з Бєлгородської області та Донеччини.