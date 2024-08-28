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Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ

28 серпня 2024, 23:40

Головне за день: Росармія намагається оточити Вугледар. БПЛА атакували нафтобази в РФ

Політика

 Литва передала Україні навантажувачі, системи боротьби з безпілотниками, складні ліжка та іншу військову допомогу у рамках чергового оборонного пакету.

Суспільство

 У Торецьку залишилося близько двох тисяч людей. Окупанти щодня намагаються пройти диверсійними групами.

У Покровську до кінця тижня ще працюватимуть банки. Проте з понеділка у місті залишаться лише банкомати. У Покровську досі залишаються 38 тисяч осіб та близько 1900 дітей.

Співробітникам ТЦК дозволили стріляти на ураження. Рішення було ухвалено після того, як уночі 27 серпня під час комендантської години стався збройний напад на пост охорони Луцького ОГТЦК та СП. Невідомий відкрив вогонь, поранення одержав старший солдат.

Солдати роти охорони, які в цей час несли службу, відкрили вогонь у відповідь. Злочинцеві вдалося втекти з місця події. Наразі його розшукують правоохоронці.

Бойові дії

 У американському Інституті вивчення війни повідомиои, що українські сили відбили втрачені позиції на південний захід від міста Кремінна Луганської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що ЗСУ незначно просунулися в районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної.

За даними аналітиків DeepState, армія РФ намагається з флангів атакувати місто Вугледар Донецької області. Останніми днями окупанти активізувалися на двох ділянках – на захід від села Павлівка та біля села Водяне. Таким чином, росармія намагається обійти Вугледар і взяти його в кільце.

Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп'янська, поранено троє людей. Пошкоджено приміщення міської адміністрації.

Російські війська завдали удару по Кривому Розі, постраждали дев'ять осіб. Пошкоджено гаражний кооператив, СТО, адмінбудівлі, профтехучилище. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено понад 230 автомобілів.

У Селідовому через обстріл поранено двох людей. Авіація РФ скинула авіабомбу на приватний сектор Ізмайлівки: під завалами будинку загинула сім'я: батьки 45 і 53 років, а також їхній 17-річний син та дочка 24 роки. Їхні тіла з-під завалів будинку дістали рятувальники.

Агенти «АТЕШ» здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем та Бердянськом.

Вранці 28 серпня БПЛА вперше атакували Кіровську область РФ. Метою стала нафтобаза в місті Котельнич, спалахнули два резервуари. Вночі безпілотники атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області, пожежа спалахнула на території комбінату «Атлас».

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