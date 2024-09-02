У Слов'янську працюватиме вуличне освітлення

З 2 вересня у Слов'янську відновлюється зовнішнє освітлення. Фото: Вадим Лях

З понеділка, 2 вересня, у Слов'янську Донецької області буде відновлено зовнішнє освітлення, на вулицях міста світитимуть ліхтарі. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«З сьогодні на вулицях Слов'янська відновлюємо освітлення. Поки що — з 20:00 до 21:00», — зазначив він.



Як зазначається, у міру зменшення світлового дня, вуличного освітлення ставатиме дедалі більше.



Раніше ми писали, що російські окупанти 29 серпня обстріляли Слов'янськ, у деяких районах зникло світло.