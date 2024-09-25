Ситуація складна: ДРГ РФ намагаються прорватися до Вугледару

Окремі російські ДРГ намагаються прориватися до міста. Фото: поліція

Окупанти обстрілюють Донеччину з усіх наявних видів озброєння. Не тільки лінію фронту, а й тилові міста — балістичними та керованими ракетами, авіабомбами. Особливо складною ситуація є у Вугледарі. Про це розповів начальник Донецької ОВ Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«Ворог намагається прорвати нашу лінію оборони, наші захисники роблять все можливе і не можливе. На підступах до Вугледара наші захисники спалили величезну кількість ворожої техніки. На околицях окупантів немає, але окремі російські ДРГ намагаються прориватися в місто, але воїни ЗСУ знищують ці групи. Місто не захоплене», — зазначив він.



За словами Філашкіна, у місті залишаються близько 100 осіб, які відмовляються виїжджати. Завозити їм гуманітарну допомогу неможливо, адже росіяни прострілюють усі шляхи за допомогою різних типів зброї.



Раніше ми писали, що армія РФ досягла подальших успіхів у районі міста Вугледар Донецької області.