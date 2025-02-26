«Есть хорошие новости»: в ВСУ ответили, на чьей стороне сейчас инициатива под Покровском

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении инициатива сейчас находится на стороне ВСУ. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, самое интересное, что при условии того, что россияне сосредоточили больше всего сил на Покровском направлении, которое было самой большой их амбицией, именно там их постигла самая большая досада.



«Связано это в первую очередь с тем, что там компетентно организовали оборону самого Покровска. И там смогли эффективно использовать комбинацию действий пехотных подразделений и БПЛА – в первую очередь БПЛА. То есть там начали налаживать нормальную систему взаимодействия, которая позволяет эффективно уничтожать врага за счет комбинации БПЛА и пехоты. У россиян она тоже есть, просто наши их перегнали. И сами россияне в своих пабликах очень жалуются на то, что у украинцев появилась такая связка, что просто головы нельзя поднять», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что российские войска пытаются немного больше использовать бронетехнику на этом направлении.



«Подозреваю, что земля немного подмерзла, и они решили, что это им поможет. Но не очень помогает, особенно с учетом того, что FPV тоже летают. Поэтому да – на Покровском направлении есть хорошие новости. Россияне пытались очень активно прорываться на запад от города и все-таки не рассчитали собственных сил», – заявил он.



Трегубов подтвердил, что у армии РФ там действительно есть проблемы с логистикой.



«У них на самом деле такое часто бывает. У них вообще начинаются проблемы с логистикой, как только отрываются от железной дороги. А сейчас у них с автотранспортом немного хуже, чем было ранее», – резюмировал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ранее аналитики DeepState заявили, что под Покровском оборонительная инициатива сейчас находится на стороне ВСУ, а у войск России есть проблемы, в частности логистические.



26 февраля стало известно об освобождении поселка Котлино под Покровском. Это не позволит оккупантам выйти на трассу «Покровск-Днепр».



Ранее ВСУ освободили село Песчаное за пять километров от Покровска, а бригада «Азов» отбросила российскую армию от трассы «Покровск-Константиновка».



Президент Украины Владимир Зеленский также заявил об улучшении ситуации на этом направлении.