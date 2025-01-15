Публичное давление на РФ дало результат: чем отличается сегодняшний обмен пленными от остальных

Во время обмена пленными 15 января из России и Украины домой вернулись 50 военных, большая часть из которых имеют тяжелые ранения или заболевания.



Среди вернувшихся из российского плена — нацгвардеец из обороны Мариуполя и пограничник, защищавший Харьковщину, состояние их здоровья тяжелое, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



«Состояние здоровья ребят тяжелое. После пересечения границы их немедленно госпитализировали. Сейчас за их здоровье и реабилитацию будут бороться медики», — рассказал министр.



Клименко уточнил, что родные нацвардейца ждали его возвращения из плена с мая 2022 года, пограничника — с лета 2023 года.



Также среди обменных есть защитники, обонявшие Мариуполь на позициях завода «Азовсталь».



«Наши люди имеют ряд болезней, в частности это туберкулез, онкология, гангрена. Также есть украинцы с потерей зрения, ампутацией конечностей, другими ранениями», — отметил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.



Украинский проект «Хочу жить» сообщил, что Украина в 2023 году создала смешанную медицинскую комиссию (СМК) из врачей из нейтральных стран, предложенных Международным комитетом Красного Креста. Этого требуют Женевские конвенции. Однако Россия не поступила в соответствии с международным гуманитарным правом.

«Если бы Россия тогда выполнила свои обязательства, сотни и тысячи раненых и больных военнопленных уже давно вернулись бы домой и получали необходимую помощь. К сожалению, подписанные Россией договоры ничего не стоят, и со своей стороны Россия так до сих пор и не создала СМК», — отметили в проекте.



Тем не менее, благодаря публичному давлению на российских чиновников есть первый результат — малая часть военнопленных с болезнями и тяжелыми ранениями вернулись домой.

Напомним, что 30 декабря 2024 года Украины и Россия провели большой обмен пленными в формате 150 на 150.