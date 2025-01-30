Войска РФ атаковали эвакуационное авто на Донетчине: есть пострадавшие

Российские войска атаковали эвакуационную машину в Донецкой области 30 января.

За день российская армия нанесла удары по трем громадам Донетчины, в результате чего погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Под артиллерийский обстрел попало село Иванополье Константиновской громады. В результате атаки погиб 64-летний местный житель.



В Белицком оккупанты, вероятно, применили авиабомбу ФАБ-500. Взрывная волна причинила минно-взрывные травмы и ушибы двум женщинам 44 и 47 лет.



Кроме того, Покровск подвергся нескольким атакам с использованием FPV-дронов. В первой половине дня беспилотник ударил по автомобилю, ранив 71-летнего пенсионера.



Спустя некоторое время российские войска атаковали эвакуационную машину, в результате чего пострадали водитель, 42-летняя женщина и 48-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Под процессуальным руководством Константиновской и Покровской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).