Війська РФ атакували евакуаційне авто на Донеччині: є постраждалі

Російські війська атакували евакуаційну машину на Донеччині 30 січня.

За день російська армія завдала ударів по трьох громадах Донеччини, внаслідок чого загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.



Під артилерійський обстріл потрапило село Іванопілля Костянтинівської громади. Внаслідок атаки загинув 64-річний місцевий житель.



У Білицькому окупанти, ймовірно, застосували авіабомбу ФАБ-500. Вибухова хвиля спричинила мінно-вибухові травми та забиття двом жінкам 44 та 47 років.



Крім того, Покровськ зазнав кількох атак з використанням FPV-дронів. У першій половині дня безпілотник ударив автомобілем, поранивши 71-річного пенсіонера.



Через деякий час російські війська атакували евакуаційну машину, внаслідок чого постраждали водій, 42-річна жінка та 48-річний чоловік. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Під процесуальним керівництвом Костянтинівської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).