В России готовятся объявить о «победе» в войне против Украины – разведка

Кремль. Фото: Администрация президента РФ

Российские пропагандисты получили указание продвигать «победные» нарративы к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Пропагандисты и спецслужбы РФ по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри Украины и ее дискредитации среди стран-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь Силам обороны.



Среди ключевых нарративов информационных атак: «Запад предал Украину», «Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон», «США и Россия обо всем договорились за спиной Украины», «Украинская власть – нелегитимная», «Украинская армия проигрывает на фронте», «Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи».



Кроме того, в России готовятся объявить о якобы «победе» в войне против Украины до «круглой даты» – 24 февраля, третьей годовщины с начала полномасштабной войны. В этих планах может звучать также и о «победе России над НАТО», поскольку долгое время российская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом.



Спецслужбам России в Кремле поручили максимально использовать в подрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой американской администрации по завершению российско-украинской войны и двустороннюю встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля.



Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды – статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника «прикрыть плащ-пальто» вроде бы готовой к мирному урегулированию «конструктивной стороны конфликта».



В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот наращивают поддержку Киева. Для таких европейских правительств Кремль применяет штамп «врагов мира».

Напомним, что резкие слова президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского превзошли ожидания Кремля.