У Росії готуються оголосити про «перемогу» у війні проти України – розвідка

Кремль. Фото: Адміністрація президента РФ

Російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Пропагандисти та спецслужби РФ за вказівкою з Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині України та її дискредитації серед країн-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу Силам оборони.



Серед ключових наративів інформаційних атак: «Захід зрадив Україну», «Думка європейців та українців не хвилює ні Москву, ні Вашингтон», «США та Росія про все домовилися за спиною України», «Українська влада – нелегітимна», «Українська армія програє на фронті», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».



Крім того, в Росії готуються оголосити про нібито «перемогу» у війні проти України до «круглої дати» – 24 лютого, третьої річниці з початку повномасштабної війни. У цих планах може звучати також і про «перемогу Росії над НАТО», оскільки довгий час російська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.



Спецслужбам Росії у Кремлі доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США та Росії у Саудівській Аравії 18 лютого.



Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та військового злочинця «прикрити плащ-пальто» начебто готової до мирного врегулювання «конструктивної сторони конфлікту».



У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки нарощують підтримку Києва. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп «ворогів світу».

Нагадаємо, що різкі слова президента США Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського перевершили очікування Кремля.