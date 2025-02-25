В Сумах РФ атаковала жилой сектор: повреждены дома, есть раненые

В Сумах РФ атаковала жилой сектор. Фото: ГСЧС Сумщины

В Сумах спасатели обследовали территорию, по которой враг нанес удар. 25 февраля российские беспилотники снова атаковали жилой сектор города. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.







На места попаданий оперативно прибыли спасатели, обследовали территорию и оказали неотложную помощь пострадавшим.

В Сумах РФ атаковала жилой сектор. Фото: ГСЧС Сумщины

В результате атаки в трех многоэтажных домах и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон. По предварительной информации, ранения получили два человека.

Ранее количество раненых в результате российских ударов по Славянску возросло до двух человек.