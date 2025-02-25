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Трамп подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон на этой неделе

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25 февраля 2025, 23:59

Трамп подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в эту пятницу 28 февраля, отправиться в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Об этом также пишет издение Sky News. Визит якобы должен состояться после того, как официальные лица согласовали условия по проекту сделки по полезным ископаемым.

Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

Однако как пишет Sky News Президент США сказал репортерам, что Владимир Зеленский «приедет в пятницу» и добавил, что президент Украины «хочет подписать сделку по полезным ископаемым со мной».

«Мы фактически уже договорились по сделке по редкоземельным металлам», — добавил он. Говоря более общо о мирных переговорах, Трамп сказал, что миротворческие войска будут необходимы для Украины «в какой-то форме».

Один из источников, попросивший об анонимности, сообщил Reuters, что Белый дом предложил визит в пятницу.

Официальные лица с обеих сторон согласились с проектом по редкоземельным металлам и рекомендовали его подписать, сказал источник.

Сделка может открыть для США огромные запасы полезных ископаемых Украины, а Трамп хочет получить сотни миллиардов долларов, чтобы отплатить Вашингтону за его поддержку Украины.

Другой источник, знакомый с вопросом, сказал, что Зеленский может встретиться с законодателями на Капитолийском холме, но график визита еще не определен.

24 февраля Трамп заявил, что он может встретиться с Зеленским в Белом доме на этой или на следующей неделе. Их встреча будет посвящена подписанию договора. Также перед переговорами с президентом Франции Еммануелем Макроном глава США сказал, что вопрос территориальных уступок Украины будет частью переговоров насчет окончания войны против России

На прошлой неделе Трамп и Зеленский обменялись враждебными высказываниями. Глава Белого Дома назвал украинского коллегу диктатором без выборов. А Зеленский завил, что Трамп живет в дезинформационном пространстве, созданном Россией.

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