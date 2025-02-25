Украина и США предварительно согласовали договор о полезных ископаемых: в СМИ рассказали, что он предусматривает

Киев и Вашингтон предварительно согласовали договор о полезных ископаемых. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров.



В частности, из документа убрали сумму фонда в 500 миллиардов долларов. Согласно согласованной версии, фонд будет получать 50% доходов с природных ресурсов для реинвестирования в экономику Украины. Вопрос гарантий безопасности не включили в соглашение. Он будет обсуждаться отдельно – вероятно, во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Напомним, что 24 февраля Трамп заявил, что он может встретиться с Зеленским в Белом доме на этой или на следующей неделе. Их встреча будет посвящена подписанию договора.