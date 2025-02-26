Россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области 25 февраля. Фото: ОВА

Войска российской оккупационной армия 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом по состоянию на утро 26 февраля сообщила областная военная администрация.

Покровский район. В Мирнограде повреждено 8 домов, в Покровске — 4.

Краматорский район. В Ямполе Лиманской громады погиб человек. В Райгородке Николаевской громады поврежден 21 дом. В Славянске повреждено 18 домов. В Красноторке Краматорской громады 1 человек погиб и 16 ранены. В Новой Полтавке Ильиновской громады повреждено 7 объектов. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 18 частных домов, 11 многоэтажек, админздание, 5 линий электропередач, 3 газопровода, 2 инфраструктурных объекта, 2 остановки транспорта, 8 гаражей и автомобиль; в Стенках повреждены 6 частных домов; в Веролюбовке повреждено админздание; в Иванополье повреждено 8 домов, еще один — в Николаевке.

Бахмутский район. В Северске повреждены 12 домов.

С линии фронта эвакуировано 314 человек, в том числе 4 ребенка, отметили в ОВА.