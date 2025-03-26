Зону обов'язкової евакуації з дітьми на Донеччині буде розширено до 15 км від лінії фронту — Філашкін

Евауація на Донеччині продовжується. Фото: скріншот з відео

Місцева влада Донеччини планує розширити територію, де діє примусова евакуація неповнолітніх, до 15 кілометрів від лінії фронту. Наразі невідомо, які саме населені пункти входять. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



За його словами, у цій 15-кілометровій зоні залишаються близько 100-120 дітей. сказав Вадим Філашкін.



«Завтра (27 березня) на нараді оборони розглянемо. У нас триває примусова евакуація в 10-кілометровій зоні, у тих містах, які наближені до лінії фронту, із завтрашнього дня розширюємо до 15 км», — зазначив він.



Раніше ми писали, що у прифронтовому Покровську Донецької області продовжується евакуація місцевого населення. Поліцейський екіпаж «Білі ангели» вивезли із зруйнованого району 5 осіб — 4 жінок та одного чоловіка.