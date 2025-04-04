Зеленський: ЗСУ стримують 64 тисячі російських військових у Курській області

Українські військові стримують велике угруповання російських військ на Курському напрямку — про це заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами 4 квітня.



«Ми утримуємо велику кількість російських військових — 64 тисячі солдатів на напрямі Курської області. Це серйозне угруповання, яке могло б бути перекинуте на інші ділянки фронту, якби не наші бійці. Тому хлопці там справді молодці», — акцентував глава держави.



За словами Зеленського, Росія намагається витіснити українські сили з Курської області до «символічних» для себе дат:



«Ми присутні на території Курської області і не тільки там. Очевидно, що росіяни хочуть встигнути до своїх умовних «переможних дат» наступного місяця, показати хоч якісь успіхи. Але поки вони цього не домоглися — ситуація під нашим контролем, і це для нас вкрай важливо».



Він також спростував чутки про нібито оточення українського угруповання: «Ніякого оточення немає».

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 2 квітня російські війська продовжили наступ уздовж кордону Сумської та Курської областей, однак підтверджень розширення зони їх контролю немає, навпаки, відзначає незначне скорочення російської зони в районі залізничної станції Глушково.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили фізично присутні на території Курської області РФ, і це відіграє роль стримувального чинника, що запобігає можливому вторгненню російських військ до Сумської області.