На парад в Москву, приуроченный к 80-летию победы над нацизмом, 9 мая прибыли 27 иностранных лидеров. Среди главных гостей главы Кремля Владимира Путина — председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.



Также на трибунах в Москве сидели представители частично признанных Абхазии, Южной Осетии и Палестины.



Однако на фоне продолжающейся более трёх лет войны с Украиной нынешний список приглашённых выглядит куда скромнее, чем в прошлые годы.



Для сравнения: 9 мая 2005 года Москву посетили 57 глав государств. Тогда Владимир Путин представлял Россию как открытую миру страну и заявлял, что Москва «всегда будет помнить помощь союзников».



Сегодня, выступая с трибуны, Путин уделил в своей речи особое внимание роли Китая во Второй мировой войне. Как известно Китай выступал союзником СССР во Второй китайско-японской войне 1937−1945 годах.

На парад вывели около 1500 участников войны РФ против Украины. Всего на Красной площади 9 мая маршировали, как утверждается, 11 000 военных РФ.



Кроме этого в параде приняли участие армии так называемых «дружественных стран».

Армия Мьянмы на параде в Москве.

Армия Монголии на параде в Москве.

Армия Лаоса на параде в Москве.

Армия Китая на параде в Москве.

Армия Египта на параде в Москве.

Армия Вьетнама на параде в Москве.

Также за действом наблюдали офицеры армии Северной Кореи. Однако армия КНДР не была представлена на шествии.



Ранее сообщалось, что Кремль опубликовал заявление Владимира Путина, в котором он выражает благодарность северокорейским военным, принимавшим «активное участие» в освобождении Курской области.

Напомним, на параде в Москве рядом с Путиным посадили ветеранов Украинского и Белорусского фронтов.



В начале апреля украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.