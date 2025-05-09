Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Дружественная» армия Китая маршировала в Москве на параде, войска КНДР — не вышли

09 мая 2025, 16:35

«Дружественная» армия Китая маршировала в Москве на параде, войска КНДР — не вышли

«Дружественная» армия Китая маршировала в Москве на параде, войска КНДР — не вышли

На парад в Москву, приуроченный к 80-летию победы над нацизмом, 9 мая прибыли 27 иностранных лидеров. Среди главных гостей главы Кремля Владимира Путина — председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

Также на трибунах в Москве сидели представители частично признанных Абхазии, Южной Осетии и Палестины.

Однако на фоне продолжающейся более трёх лет войны с Украиной нынешний список приглашённых выглядит куда скромнее, чем в прошлые годы.

Для сравнения: 9 мая 2005 года Москву посетили 57 глав государств. Тогда Владимир Путин представлял Россию как открытую миру страну и заявлял, что Москва «всегда будет помнить помощь союзников».

Сегодня, выступая с трибуны, Путин уделил в своей речи особое внимание роли Китая во Второй мировой войне. Как известно Китай выступал союзником СССР во Второй китайско-японской войне 1937−1945 годах.

На парад вывели около 1500 участников войны РФ против Украины. Всего на Красной площади 9 мая маршировали, как утверждается, 11 000 военных РФ.

Кроме этого в параде приняли участие армии так называемых «дружественных стран».

Армия Мьянмы на параде в Москве.

Армия Монголии на параде в Москве.

Армия Лаоса на параде в Москве.

Армия Китая на параде в Москве.

Армия Египта на параде в Москве.

Армия Вьетнама на параде в Москве.

Также за действом наблюдали офицеры армии Северной Кореи. Однако армия КНДР не была представлена на шествии.

Ранее сообщалось, что Кремль опубликовал заявление Владимира Путина, в котором он выражает благодарность северокорейским военным, принимавшим «активное участие» в освобождении Курской области.

Напомним, на параде в Москве рядом с Путиным посадили ветеранов Украинского и Белорусского фронтов.

В начале апреля украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

ТЕГИ

Места
Китай КНДР
Прочее
парад победы

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:37
«ДНР» открыла жд-вокзал в оккупированном Донецке: куда едут российские электровозы
14:53
В «жители Донбасса» причисляли избирательно — на Савур-Могилу 9 мая не пустили людей
11:30
В оккупированном Мелитополе установили памятник Сталину
09:55
Во временно оккупированной Макеевке катастрофа с канализацией
08:59
В оккупированном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи. Что о нем известно
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»
22:44
Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году
22:19
В оккупированном Луганске тоже отключат мобильную связь на 9 мая
18:00
Вырезает леса для военных РФ — главе фейкового министерства «ДНР» сообщили о подозрении
16:56
В Северскодонецке оккупанты ликвидировали «водоканал»: в ОВА рассказали, что известно
16:35
В Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных
10:08
Начальник ВВК МВД в оккупированном Севастополе выстрелил себе в голову: его напугала воздушная тревога
23:00
Главное за день: Украина согласна на буферную зону? РФ ударила по Киеву и Запорожью
21:50
Оккупированный Донецк попал под обстрел: что известно
11:44
Сопротивление обнаружило перебежчика на ВОТ Донетчины
23:29
Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты атаковали Сумы и Запорожье
18:28
В Донецке школьник поставил в тупик российского депутата
16:24
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:31
Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них в окупации
10:35
Оккупанты в Токмаке «реквизируют» генераторы у местных
все новости
19:58
В Белгородской области РФ горит военная база
19:47
Что нужно иметь в машине для дальней поездки? (реклама)
18:52
Тысячи украинцев в заложниках России: Лубинец призвал мир реагировать на нарушения Кремля
18:26
Лидер Китая в Москве высказался о «многополярном мире» и «коренных причинах» войны
17:36
«Вагнеровцы» в школах и принудительная паспортизация: истории украинских детей, которые выехали из оккупации
17:23
Работают на Россию в оккупированном Мариуполе: трое бывших полицейских могут получить срок
17:12
Российские военные используют противотанковые рвы как укрытие
16:54
Зуб за зуб — Венгрия выслала двух украинских дипломатов
16:35
«Дружественная» армия Китая маршировала в Москве на параде, войска КНДР — не вышли
16:35
В Курской области России установят памятники военным КНДР, которые воевали с Украиной
16:11
Кандидат в президенты Румынии ждет от Киева компенсации за военную помощь
16:05
Россия сосредоточила большое количество войск и пытается наступать широким фронтом на Покровском направлении – «Хортица»
16:02
Посол США в России проигнорировала приглашение на парад 9 мая в Москве
15:53
«Кибер-АТЕШ» атаковал сайт «Бессмертный полк» — ресурс пропаганды РФ
15:45
В ВСУ ответили, чувствуется ли «перемирие» на фронте в Донецкой и Луганской областях
15:37
«ДНР» открыла жд-вокзал в оккупированном Донецке: куда едут российские электровозы
15:31
В результате атаки дрона был ранен замгубернатора Белгородской области РФ
15:28
Российские войска продвигаются на Времьевском направлении
15:05
Армия РФ в последние дни усилила давление и пытается вытеснить украинские войска из центра Часов Яра – ВСУ
14:53
В «жители Донбасса» причисляли избирательно — на Савур-Могилу 9 мая не пустили людей
все новости
ВИДЕО
В результате атаки дрона был ранен замгубернатора Белгородской области РФ В результате атаки дрона был ранен замгубернатора Белгородской области РФ
09 мая, 15:31
Перегруженное животное еле передвигается. Фото: кадр из видео Российские военные перегружают ослов для транспортировки снаряжения
09 мая, 13:39
Эвакуация из Шахово. Фото: кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из прифронтового Шахово
09 мая, 12:58
Удар по укрытию оккупантом на юге. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил живую силу врага на юге Украины
09 мая, 10:52
Задержание подозреваемых. Фото: кадр из видео СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии
09 мая, 09:59
В российском Белгороде беспилотник упал на здание областного правительства. Иллюстративное фото Беспилотник упал на здание правительства Белгородской области РФ
09 мая, 09:41

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор