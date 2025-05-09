На параде «победы» рядом с Путиным сидел участник оккупации Мариуполя

Оккупант Мариуполя замечен рядом с Путиным на параде. Фото: ЦПД

На параде «победы» рядом с Владимиром Путиным сидел участник оккупации Мариуполя — Владислав Головин. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



Головин является морпехом 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота РФ. По данным Центра, во время оккупации Мариуполя военнослужащие этого подразделения совершали военные преступления, о чём свидетельствуют задокументированные данные.



В РФ Головина сделали звездой пропаганды так называемой «СВО», а в прошлом году он возглавил центральный штаб «Юнармии» — российского аналога гитлерюгенда.



Центр противодействия дезинформации подчёркивает, что Кремль целенаправленно героизирует военных преступников. Ранее сообщалось о прославлении 155-й бригады российских морпехов, причастных к преступлениям против мирного населения во время оккупации Бучи.

Напомним, на параде в Москве рядом с Путиным посадили ветеранов Украинского и Белорусского фронтов.