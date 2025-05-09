«Дружня» армія Китаю марширувала в Москві на параді, війська КНДР — не вийшли

На парад до Москви, присвячений 80-річчю перемоги над нацизмом, 9 травня прибули 27 іноземних лідерів. Серед головних гостей глави Кремля Володимира Путіна — голова КНР Сі Цзіньпін та президент Сербії Олександр Вучич.



Також на трибунах у Москві сиділи представники частково визнаних Абхазії, Південної Осетії та Палестини.



Однак на тлі війни, що триває понад три роки, з Україною нинішній список запрошених виглядає куди скромніше, ніж у минулі роки.



Для порівняння: 9 травня 2005 року до Москви відвідали 57 глав держав. Тоді Володимир Путін представляв Росію як відкриту для світу країну і заявляв, що Москва «завжди пам'ятатиме допомогу союзників».



Сьогодні, виступаючи з трибуни, Путін приділив у своїй промові особливу увагу ролі Китаю у Другій світовій війні. Як відомо, Китай виступав союзником СРСР у Другій китайсько-японській війні 1937-1945 роках.

На парад вивели близько 1500 учасників війни проти України. Загалом на Червоній площі 9 травня маршувати, як стверджується, 11 тисяч військових РФ.



Окрім цього у параді взяли участь армії так званих «дружніх країн».

Армія М'янми на параді у Москві.

Армія Монголії на параді у Москві.

Армія Лаосу на параді у Москві.

Армія Китаю на параді у Москві.

Армія Єгипту на параді у Москві.

Армія В'єтнаму на параді у Москві.

Також за дійством спостерігали офіцери армії Північної Кореї. Проте армію КНДР не було представлено на ході.



Раніше повідомлялося, що Кремль опублікував заяву Володимира Путіна, в якій він висловлює подяку північнокорейським військовим, які брали «активну участь» у звільненні Курської області.

Нагадаємо, на параді в Москві поряд із Путіним посадили ветеранів Українського та Білоруського фронтів.



На початку квітня українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.