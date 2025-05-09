На параді в Москві поряд із Путіним посадили ветеранів Українського та Білоруського фронтів

Ветеранів Українського та Білоруського фронтів посадили поряд із Путіним на параді 9 травня у Москві. Фото: ТАСС

На параді 9 травня у Москві поряд із Володимиром Путіним посадили двох ветеранів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні: 99-річного Євгена Знаменського, який брав Берлін у складі 1-го Білоруського фронту та 101-річного Івана Мартинушкіна, який воював у складі 1-го Українського фронту. На це звернуло увагу «Агентство. Новини».

Зазначається, що Знаменський сидить праворуч від Путіна. Його батько був репресований у 1938 році та реабілітований лише у 1956 році. Знаменський у 17 років втік на фронт. Воювати він почав під Сталінградом. Брав участь у визволенні України, Білорусі та Польщі, брав участь у штурмі Берліна у складі 1-го Білоруського фронту. Має дві медалі «За відвагу», медалі «За оборону Москви», «За визволення Варшави», «За взяття Берліна», «За перемогу над Німеччиною» та Орден Вітчизняної війни 2 ступеня.

Мартинушкін знаходиться по ліву руку від Путіна. У 21 рік він брав участь у звільненні концтабору Освенцім. На той момент він командував ротою 1087-го стрілецького полку 322-ї дивізії 60-ї армії 1-го Українського фронту. Також він брав участь у звільненні України та кількох польських міст. У грудні йому виповнився 101 рік.