Зеленский дважды поговорил по телефону с Трампом. Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

19 мая президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора в разных форматах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом во время брифинга по результатам разговоров с Трампом сообщил сам Зеленский.



По его словам, во время первого звонка они проговорили то, что очень важно для Украины.



«Это прекращение огня. Второе, это готовность США пойти на более серьезные санкционные шаги. И я очень попросил его подумать об этом и использовать, если Россия не будет поддерживать прекращение огня и не захочет заканчивать войну. Третье, я попросил его перед разговором с Путиным не принимать решения про Украину без нас. Ну и мы договорились, что у нас будет контакт после его разговора с Путиным», – рассказал Зеленский.



Президент Украины отметил, что второй разговор с Трампом длился более часа и в другом формате.



«В этом формате был я, президент Трамп и подключили наших коллег: президент Макрон, премьер-министр Италии Мелони, президент Финляндии Стубб, канцлер Германии Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. У нас был разный разговор по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что самое главное – прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке: он считает, что российская сторона будет давать соответствующие сигналы, как может наступить прекращение огня и следующие шаги. Я в свою очередь попросил президента Трампа: если виденье российской стороны не будет поддержано украинской, мы б хотели иметь возможность об этом поговорить, чтобы США имели возможность рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну», – добавил он.

Напомним, что 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Он длился более двух часов.