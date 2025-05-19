Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський двічі поговорив телефоном з Трампом. Що відомо

19 травня 2025, 22:07

Зеленський двічі поговорив телефоном з Трампом. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

19 травня президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови у різних форматах з президентом США Дональдом Трампом. Про це під час брифінгу за результатами розмов з Трампом повідомив сам Зеленський.

За його словами, під час першого дзвінка вони проговорили те, що дуже важливо для України.

«Це припинення вогню. Друге, це готовність США вдатися до більш серйозних санкційних кроків. І я дуже попросив його подумати про це і використати, якщо Росія не підтримуватиме припинення вогню і не захоче закінчувати війну. Третє, я попросив його перед розмовою з Путіним не ухвалювати рішення про Україну без нас. Ну і ми домовилися, що ми матимемо контакт після його розмови з Путіним», – розповів Зеленський.

Президент України зазначив, що друга розмова з Трампом тривала понад годину і в іншому форматі.

«У цьому форматі був я, президент Трамп і підключили наших колег: президент Макрон, прем'єр-міністерка Італії Мелоні, президент Фінляндії Стубб, канцлер Німеччини Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Ми мали різну розмову за характером. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найголовніше – прямі переговори між Україною та Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. У сухому залишку: він вважає, що російська сторона даватиме відповідні сигнали, як може наступити припинення вогню і наступні кроки. Я своєю чергою попросив президента Трампа: якщо бачення російської сторони не буде підтримане українською, ми хотіли б мати можливість про це поговорити, щоб США мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну», – додав він.

Нагадаємо, що 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Вона тривала понад дві години.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський Дональд Трамп
Події
Війна Санкції переговори припинення вогню Розмови
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
11:30
Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
10:32
СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
14:08
На Луганщині людям не продають ліків
12:52
У Бердянську знайдено тіло дівчинки
12:04
У Донецьку дрон влетів у дерево – пошкоджено лікарню
23:00
Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами
14:15
Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана з виробниками безпілотників для армії РФ
13:56
Крим, чотири області та жодних претензій на репарації — «забаганки» Кремля
23:00
Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму
20:38
Вода з шахт — жителі Макіївки обурюються якістю води
17:05
Загострення сталінофілії - «тверда рука» з'явилася на Таганці
15:14
Росія вироблятиме безпілотники на заводі в окупованому Луганську. Що відомо
14:09
Журналісти порахували скільки пам'ятників Сталіну на окупованих територіях
11:55
Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку в окупованому селі Донецької області
11:46
У Перевальному виявлено десятки загиблих окупантів — «АТЕШ»
усі новини
23:00
Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам
22:51
ЗСУ відкинули російські війська за дорогу та контролюють село Багатир на Донеччині – «Хортиця»
22:27
Росія дронами атакувала пожежно-рятувальну частину у Костянтинівці: пошкоджена машина ДСНС
22:07
Зеленський двічі поговорив телефоном з Трампом. Що відомо
21:17
ЗСУ вистежили та знищили російські танки в укритті на Торецькому напрямку: кадри
20:13
Трамп провів телефонну розмову з Путіним: деталі
19:01
ЗСУ з початку 2025 року знищили понад 30 танкових батальйонів російських військ на сході України – «Хортиця»
18:34
Російська армія просунулася поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
17:58
Росія за тиждень втратила майже 6000 солдатів на Донбасі та Харківщині – ЗСУ
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
16:43
Армія РФ вдарила по Костянтинівці, Лиману та Сіверську: є загибла та поранені
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
14:27
Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Краматорська вдень 19 травня — МВА
13:37
Армія РФ 14 разів за добу обстріляла населені пункти Донецької області — ОВА
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
13:00
Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, троє поранених
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
12:40
Війська РФ обстріляли Краматорськ: удар припав на приватний сектор
12:35
15 років в'язниці за зраду: ексвійськовий із Сумщини воював за РФ
11:50
Трамп хоче обговорити з Путіним припинення війни в Україні — BILD
усі новини
ВІДЕО
Російський танк в укритті на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ вистежили та знищили російські танки в укритті на Торецькому напрямку: кадри
19 травня, 21:17
Результат артобстрілу Херсона. Фото: кадр із відео Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, троє поранених
19 травня, 13:00
Удар по окупантах у Новій Каховці. Фото: кадр із відео Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
19 травня, 11:30
Удар дронів СБУ. Фото: кадр із відео СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
19 травня, 10:32
Російський удар повністю знищив будинок в Іллінівці на Донеччині ввечері 18 травня. Фото: Типова Костянтинівка З-під завалів зруйнованого будинку в Іллінівці вдалося дістати живими двох людей та цуценя
19 травня, 08:58
МіГ-29 ЗСУ завдав удару по будинку з окупантами. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив штурмові групи РФ у руїнах будинку
16 травня, 18:15

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір