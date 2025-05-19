Зеленський двічі поговорив телефоном з Трампом. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

19 травня президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови у різних форматах з президентом США Дональдом Трампом. Про це під час брифінгу за результатами розмов з Трампом повідомив сам Зеленський.



За його словами, під час першого дзвінка вони проговорили те, що дуже важливо для України.



«Це припинення вогню. Друге, це готовність США вдатися до більш серйозних санкційних кроків. І я дуже попросив його подумати про це і використати, якщо Росія не підтримуватиме припинення вогню і не захоче закінчувати війну. Третє, я попросив його перед розмовою з Путіним не ухвалювати рішення про Україну без нас. Ну і ми домовилися, що ми матимемо контакт після його розмови з Путіним», – розповів Зеленський.



Президент України зазначив, що друга розмова з Трампом тривала понад годину і в іншому форматі.



«У цьому форматі був я, президент Трамп і підключили наших колег: президент Макрон, прем'єр-міністерка Італії Мелоні, президент Фінляндії Стубб, канцлер Німеччини Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Ми мали різну розмову за характером. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найголовніше – прямі переговори між Україною та Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. У сухому залишку: він вважає, що російська сторона даватиме відповідні сигнали, як може наступити припинення вогню і наступні кроки. Я своєю чергою попросив президента Трампа: якщо бачення російської сторони не буде підтримане українською, ми хотіли б мати можливість про це поговорити, щоб США мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну», – додав він.

Нагадаємо, що 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Вона тривала понад дві години.