Беспилотники атаковали технопарк и завод по производству дронов в Подмосковье

Последствия атаки на технопарк «Элма» в Подмосковье. Фото: ASTRA

Ночью и утром 28 мая беспилотники атаковали Подмосковье. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



Под ударами были города Зеленоград и Дубна.



В Зеленограде БПЛА атаковали технопарк «Элма», там возник пожар. Основными видами деятельности предприятий-резидентов технопарка являются производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработка различных материалов, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий и производство товаров народного потребления.



В Дубне дроны ударили по предприятию «Кронштадт», которое разрабатывает беспилотники.



Атаку на Подмосковье подтвердили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В Росавиации сообщили, что в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский», которые находятся в Москве и Подмосковье, вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила 296 украинских беспилотников, в частности в Московской области.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что в регионе якобы уничтожили 42 дрона.

Напомним, что 25 мая беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России, в результате чего поврежден цех предприятия.