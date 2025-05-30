Госслужащие смогут избежать антикоррупционных проверок после увольнения — законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13271-1, касающийся усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных выполнять государственные функции или местного самоуправления.

Как следует из текста, Национальному агентству по предотвращению коррупции законодательно будет запрещено проверять имущество чиновников, приобретенное либо после их увольнения, либо до назначения.

Также в законопроекте предлагается, чтобы НАБУ рассматривало коррупционные действия на суммы от 3 млн грн до 6 млн грн.

Это означает, что должностные лица смогут использовать закон как эффективное средство избежать санкций за коррупционные правонарушения, связанные с имуществом, на меньшие суммы.

При этом в пояснительной записке указывается, что закон «окажет положительное влияние на функционирование антикоррупционной системы».

Законопроект уже подвергается критике как явление, подрывающее антикоррупционные усилия в стране и может привести к легализации коррупционных возможностей чиновников.

Отмечается, что документ могут проголосовать на следующей неделе.