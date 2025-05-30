Високопосадовці зможуть уникнути антикорупційних перевірок після звільнення — законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13271-1 щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених виконувати державні функції чи місцевого самоврядування.

Як випливає з тексту, Національному агентству із запобігання корупції законодавчо буде заборонено перевіряти майно чиновників, придбане або після їхнього звільнення, або до призначення.

Також у законопроєкті пропонується, щоб НАБУ розглядало корупційні дії на суми від 3 млн. грн. до 6 млн. грн.

Це означає, що посадові особи зможуть використати закон як ефективний засіб уникнення санкцій за корупційні правопорушення, пов'язані з майном на менші суми.

При цьому в пояснювальній записці вказується, що закон «позитивно вплине на функціонування антикорупційної системи».

Законопроєкт вже підпадає критиці як явище, що підриває антикорупційні зусилля в країні і може призвести до легалізації корупційних можливостей чиновників.

Наголошується, що документ можуть проголосувати наступного тижня.