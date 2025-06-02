Украина передала России список депортированных детей — Андрей Ермак

Киев требует вернуть сотни незаконно вывезенных украинских детей.

Во время переговоров в Стамбуле украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которых необходимо вернуть. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Речь идет о сотнях несовершеннолетних, которых, Россия «незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях».

Он напомнил, что еще в марте, во время встречи в Джидде, украинская сторона выразила готовность к «30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей».

По словам Ермака, возвращение украинских детей является «неотъемлемой частью справедливого и длительного мира и ключевым элементом доверия, первым тестом на искренность намерений».

«Ждем ответа… Настоящая добросовестность — это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать», — подчеркнул глава Офиса президента.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 июня, Украина и Россия провели второй раунд переговоров в турецком Стамбуле. В 15:58 они закончились.