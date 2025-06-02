Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна передала Росії список депортованих дітей — Андрій Єрмак

02 червня 2025, 16:53

Україна передала Росії список депортованих дітей — Андрій Єрмак

Україна передала Росії список депортованих дітей — Андрій Єрмак

Київ вимагає повернути сотні незаконно вивезених українських дітей.

Під час перемовин у Стамбулі українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Йдеться про сотні неповнолітніх, яких Росія «незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях».

Він нагадав, що ще у березні, під час зустрічі у Джідді, українська сторона висловила готовність до «30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою».

За словами Єрмака, повернення українських дітей є «невід'ємною частиною справедливого та тривалого миру та ключовим елементом довіри, першим тестом на щирість намірів».

«Чекаємо на відповідь… Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести», - наголосив глава Офісу президента.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 2 червня, Україна та Росія провели другий раунд перемовин у турецькому Стамбулі. О 15:58 вони закінчились.

ТЕГИ

Люди
Андрій Єрмак депортовані діти
Місця
Стамбул
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:16
«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
18:28
Росіяни атакували медичну автівку в центрі Херсона: є жертви
17:57
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління дронами РФ на півдні
17:51
Атака «шахеда» на п'ятиповерхівку у Білозерському: під завалами продовжують шукати людей
17:35
В Україні розробили альтернативні методи навчання для школярів в окупації
17:31
Армія РФ увечері атакувала Краматорськ безпілотниками: є постраждала
17:02
Росія та Україна домовилися: новий обмін буде — подробиці пізніше
16:53
Україна передала Росії список депортованих дітей — Андрій Єрмак
16:24
Переговори між Україною та РФ закінчилися
16:18
Колишній прем'єр-міністр України став академіком РАН — вперше без наукових статей
16:16
«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем
15:55
Знущався над українськими військовими у Донецьку: прокуратура повідомила про підозру окупанту
15:14
У Тольятті дітям вручили шеврони ПВК «Вагнер»
14:52
Суд у Росії призначив 16 років колонії українському військовому
14:44
Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM
14:27
Операція «Павутина»: Росія розшукує уродженця Донецька за атаку на стратегічні авіабази
13:46
Краматорськ вранці потрапив під обстріл: є пошкодження
13:38
Російські дрони атакують Дружківку на Костянтинівському напрямі
13:36
Спецоперація «Павутина»: Малюк розповів, як Україна уразила авіацію РФ
13:31
ЗС РФ окупували село на Сумщині та просунулися на Донеччині — DeepState
12:40
Атака дронів на аеродроми РФ: відомо, скільки літаків було знищено
усі новини
ВІДЕО
Переговори закінчились близько 16:00. Фото: скріншот з відео Переговори між Україною та РФ закінчилися
02 червня, 16:24
Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM
02 червня, 14:44
Момент удару по САУ «Гвоздика». Фото: кадр із відео Сили оборони знищили САУ «Гвоздика» на Покровському напрямку
02 червня, 11:21
Результат обстрілу Херсона. Фото: кадр із відео Дитина поранена під час обстрілу Херсона з боку ЗС РФ
02 червня, 10:40
Вражено понад 40 літаків РФ. Фото: скриншот Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російські військові аеродроми
01 червня, 14:58
Партизани порушили логістику окупантів. Фото: Атеш Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
01 червня, 10:18

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір