Україна передала Росії список депортованих дітей — Андрій Єрмак

Київ вимагає повернути сотні незаконно вивезених українських дітей.

Під час перемовин у Стамбулі українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Йдеться про сотні неповнолітніх, яких Росія «незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях».

Він нагадав, що ще у березні, під час зустрічі у Джідді, українська сторона висловила готовність до «30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою».

За словами Єрмака, повернення українських дітей є «невід'ємною частиною справедливого та тривалого миру та ключовим елементом довіри, першим тестом на щирість намірів».

«Чекаємо на відповідь… Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести», - наголосив глава Офісу президента.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 2 червня, Україна та Росія провели другий раунд перемовин у турецькому Стамбулі. О 15:58 вони закінчились.