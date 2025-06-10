«Укрзалізниця» назначила новый поезд Ивано-Франковск – Краматорск. Что нужно знать пассажирам

Вокзал Краматорска. Фото: Краматорская ГВА

«Укрзалізниця» назначила новый поезд №228/227 Ивано-Франковск – Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе «УЗ».



Как заявили в компании, этот маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными.



Первые рейсы:

из Ивано-Франковска – с 29 июня и далее через день;

из Краматорска – с 30 июня и далее через день.

Расписание поезда:

отправление из Ивано-Франковска – в 21:52, прибытие в Славянск – в 18:05 на следующий день, в Краматорск – в 18:28;

отправление из Краматорска – в 19:20, из Славянска – в 19:40, прибытие в Ивано-Франковск – в 16:45 на следующий день.

Поезд будет курсировать через Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнецы, Барвенково и Славянск. В его составе будут плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ.



По прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донетчины смогут легко добраться до других городов Прикарпатья, в частности до Калуша и Долины, совершив пересадку на региональный поезд №867 Коломыя – Рава-Русская, а также в Коломыю, воспользовавшись пригородным дизель-поездом №653.



Маршрут поезда будет охватывать девять областей Украины, а его протяженность составит 1358 километров. Это будет один из самых длинных рейсов современной «Укрзалізниці», прокладывающий путь через всю страну – от Прикарпатья до Донбасса.



«Новый маршрут значительно облегчит дорогу защитникам Украины, направляющимся на ротацию или на отдых, внутренне перемещенным украинцам, которые временно проживают в других регионах, посещают родственников или наведываются домой, родным защитников», – отметили в компании.



Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда одновременно в мобильном приложении, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, что за прошедшую неделю эвакуировали более 60 человек из Донецкой области.