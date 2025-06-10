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«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ. Що потрібно знати пасажирам

10 червня 2025, 20:19

«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ. Що потрібно знати пасажирам

Вокзал Краматорська. Фото: Краматорська МВА Вокзал Краматорська. Фото: Краматорська МВА

«Укрзалізниця» призначила новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ – Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

Як заявили у компанії, цей маршрут матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для подорожей, реабілітації, оздоровлення та зустрічей із рідними.

Перші рейси:

  • з Івано-Франківська – з 29 червня і далі через день;
  • з Краматорська – з 30 червня і далі через день.

Розклад поїзда:

  • відправлення з Івано-Франківська – о 21:52, прибуття до Слов'янська – о 18:05 наступного дня, до Краматорська – о 18:28;
  • відправлення з Краматорська – о 19:20, зі Слов'янська – о 19:40, прибуття до Івано-Франківська – о 16:45 наступного дня.

Потяг курсуватиме через Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов'янськ. У його складі будуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.

Після прибуття до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися до інших міст Прикарпаття, зокрема до Калуша та Долини, здійснивши пересадку на регіональний потяг №867 Коломия – Рава-Руська, а також до Коломиї, скориставшись приміським дизель-потягом №653.

Маршрут поїзда охоплюватиме дев'ять областей України, а його довжина становитиме 1358 кілометрів. Це буде один із найдовших рейсів сучасної «Укрзалізниці», який прокладатиме шлях через всю країну – від Прикарпаття до Донбасу.

«Новий маршрут значно полегшить дорогу захисникам України, які прямують на ротацію чи відпочинок, внутрішньо переміщеним українцям, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому, рідним захисників», – зазначили у компанії.

Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда одночасно в мобільному додатку, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що за минулий тиждень евакуювали понад 60 людей із Донецької області.

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