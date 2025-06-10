«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ. Що потрібно знати пасажирам

«Укрзалізниця» призначила новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ – Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».
Як заявили у компанії, цей маршрут матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для подорожей, реабілітації, оздоровлення та зустрічей із рідними.
Перші рейси:
Розклад поїзда:
Потяг курсуватиме через Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов'янськ. У його складі будуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.
Після прибуття до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися до інших міст Прикарпаття, зокрема до Калуша та Долини, здійснивши пересадку на регіональний потяг №867 Коломия – Рава-Руська, а також до Коломиї, скориставшись приміським дизель-потягом №653.
Маршрут поїзда охоплюватиме дев'ять областей України, а його довжина становитиме 1358 кілометрів. Це буде один із найдовших рейсів сучасної «Укрзалізниці», який прокладатиме шлях через всю країну – від Прикарпаття до Донбасу.
«Новий маршрут значно полегшить дорогу захисникам України, які прямують на ротацію чи відпочинок, внутрішньо переміщеним українцям, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому, рідним захисників», – зазначили у компанії.
Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда одночасно в мобільному додатку, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Нагадаємо, що за минулий тиждень евакуювали понад 60 людей із Донецької області.