З Донеччини евакуювали понад 60 людей — Філашкін

На Донеччині триває евакуація людей. Фото: Вадим Філашкін

За тиждень 64 мешканці виїхали з Донецької області, серед них — 17 неповнолітніх та 12 маломобільних. Донеччан розселили у Києві, Чернівецькій, Вінницькій, Львівській та Закарпатській областях. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У транзитному пункті люди отримали гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу і були зареєстровані на грошову виплату — 10 800 грн на людину», — зазначив він.





За словами Філашкіна, евакуація відбулася за підтримки АТ «Укрзалізниця», БТ «Координаційний гуманітарний центр», «Схід СОС», «Врятуємо Україну», «Ангели Порятунку», ГО «Проліска» та регіонів, що приймають.



З початку 2025 року було евакуйовано 856 осіб, серед них — 152 дитини.



Раніше ми писали, що поліцейські з Костянтинівки Донецької області врятували шістьох мирних жителів, у тому числі вагітну жінку та дитину.