Враг снова атаковал Дружковскую громаду в Донецкой области: под ударом — Софиевка

Сегодня, 17 июня, около 17:00 в Дружковской громаде Донецкой области произошла серия ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре.



По предварительной информации, под артобстрел снова попало село Софиевка, входящее в состав громады. Зафиксировано четыре удара: два пришлись на территорию одного из местных предприятий, еще два — по жилому частному сектору.

Позже, в 17:45, российские оккупационные войска нанесли еще один удар — по территории частного предприятия.

Результат обстрела в Дружковской громаде. Источник: t.me/kramatorskiy_pishet

Напомним, в Дружковской громаде в середине мая осуществлялась принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов, находящихся в опасной близости к зоне боевых действий. В числе подлежащих эвакуации были жители Софиевки.