Ворог знову атакував Дружківську громаду на Донеччині: під ударом — Софіївка

Сьогодні, 17 червня, близько 17:00 у Дружківській громаді Донецької області відбулася серія ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі.



За попередньою інформацією, під артобстріл знову потрапило село Софіївка, яке входить до складу громади. Зафіксовано чотири удари: два припали на територію одного з місцевих підприємств, ще два — по приватному житловому сектору.

Пізніше, о 17:45, російські окупаційні війська завдали ще одного удару — по території приватного підприємства.

Результат обстрілу у Дружківській громаді. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet

Нагадаємо, у Дружківській громаді в середині травня здійснювалася примусова евакуація сімей з дітьми із населених пунктів, які перебувають у небезпечній близькості до зони бойових дій. Серед евакуйованих були жителі Софіївки.