Завышенные цены: правоохранители изучают тендеры корпорации «Фармак» — СМИ

Один из крупнейших производителей лекарств в Украине АО «Фармак», оказался фигурантом уголовного дела по статьям 191 и 209 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба государству составляет не менее 3 миллионов гривен. Об этом написал портал SPILNO.

Как сообщается, медикаменты «Фармак» поставлялись в государственные и коммунальные учреждения — в том числе в воинские части — по завышенным ценам. Только на госзакупках медикаментов в 2024 году «Фармак» заработал 844,5 млн грн, выиграв 1063 тендера. Среди ключевых заказчиков — военная часть А4615, сумма сделки с которой составила 5 067 487,90 грн.



Например, препарат «Аладин-Фармак» (10 мг) продан военным по цене 0,963 грн за таблетку, когда в аптеках его цена от 0,33 грн. Крем «Липстер» (5 г) закуплен государством по 101,65 грн за тубу, в аптеках цена начинается от 95 грн. Таблетки «Аторвакор» (10 мг) по госзакупке — 4,387 грн за штуку, в рознице — от 2,78 грн. Следственные органы анализируют документы и закупочные процедуры, говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля 2025 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении служащим КЭО Луганска из-за закупки топливной древесины по завышенным ценам. В 2024 году именно закупка дров была самой масштабной позицией в рейтинге тендеров на Prozorro.