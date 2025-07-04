Зеленский и Трамп провели переговоры: первые детали

Зеленский поговорил с Трампом. Фото: Википедиия

В пятницу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил начальник Офиса президента Андрей Ермак.



«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали — совсем скоро», — отметил он.



Обновлено. Владимир Зеленский рассказал детали разговора с американским лидером.



«Мы в Украине благодарны за всю оказанную поддержку, которая позволяет нам беречь жизни людей и нашу независимость. Мы сделали очень много вместе с Америкой и поддерживаем все усилия, чтобы остановить убийства и восстановить нормальный устойчивый, достойный мир. Нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения», — отметил он.



Глава государства рассказал, что обсудил с Трампом ситуацию на передовой, а также российские удары по украинским городам.



По словам Зеленского, обсудили возможности по ПВО, и договорились о соответствующей встрече наших команд.



«Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий», — заявил президент Украины.



Кроме того, Зеленский и Трамп обсудили взаимные закупки и инвестиции. Также обменялись мнениями о дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнерами.



Ранее мы писали, что президент Америки Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин 3 июля провели телефонный разговор. Политики общались почти час, они обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.



Как отметил Ушаков, глава Кремля заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной, кроме того, РФ не собирается «отступать от своих целей».



Путин и Трамп затронули тему переговоров в Стамбуле, которые останутся двусторонними.



По словам Ушаков, они не обсуждали третий раунд переговоров между Украиной и РФ, прекращения поставок оружия США в Украину, а также возможность их встречи.



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