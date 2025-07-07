По меньшей мере 10 человек пострадали из-за атаки дронов на Запорожье — ОВА

Последствия российского удара по Запорожью утром 7 июля. Фото: ОВА

Российские военные утром 7 июля с использованием дронов атаковали город Запорожье и область. Уже известно о как минимум 10 пострадавших.

Об этом сообщают Воздушные силы и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Отмечается, что около 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для города Запорожье и области. А уже в 10:20 местные власти сообщили, что из-за атаки дронов в Запорожье раздавались взрывы.

«Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности», — предупредил Федоров.

Впоследствии он уточнил, что предварительно, по меньшей мере 10 человек пострадали в результате атаки российских дронов на Запорожье.

По информации корреспондента «Новостей Донбасса», удары пришлись в Александровский район города, поврежден один из корпусов Запорожской политехники и дома в частном секторе.

«На улице Гоголя сильные разрушения», — отметил корреспондент.

Напомним, город Славянск Донецкой области в ночь на 7 июля подвергся обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Удары пришлись по микрорайонам Железнодорожный и Химик, есть пострадавшие.