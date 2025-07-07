В Славянске после ночного обстрела есть раненые, повреждены дома и школы

Последствия российского обстрела Славянска Донецкой области в ночь на 7 июля

Город Славянск Донецкой области в ночь на 7 июля подвергся обстрелу со стороны российских оккупационных войск.

По словам начальника городской военной администрации Вадима Ляха, удары пришлись по микрорайонам Железнодорожный и Химик.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома, а также две школы — №6 и №9.

«К сожалению, есть раненые. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!» — отметил Вадим Лях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля город Дружковка Донецкая области подвергся атаке российских беспилотников. Взрывы прогремели приблизительно в 22:10 и 22:15. Предварительно, из-за российских ударов погиб мужчина, его жена получила ранения.