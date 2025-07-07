Щонайменше 10 осіб постраждали через атаку дронів на Запоріжжя — ОВА

Наслідки російського удару по Запоріжжі вранці 7 липня. Фото: ОВА

Російські військові вранці 7 липня з використанням дронів атакували місто Запоріжжя та область. Вже відомо про щонайменше 10 постраждалих.

Про це повідомляють Повітряні сили та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що близько 10:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних дронів для міста Запоріжжя та області. А вже о 10:20 місцева влада повідомила, що через атаку дронів у Запоріжжі лунали вибухи.

«Ворог атакує Запоріжжя БПЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте в безпеці», – попередив Федоров.

Згодом він уточнив, що попередньо щонайменше 10 осіб постраждали внаслідок атаки російських дронів на Запоріжжі.

За інформацією кореспондента «Новин Донбасу», удари припали по Олександрівському району міста, пошкоджено один із корпусів Запорізької політехніки та будинки у приватному секторі.

«На вулиці Гоголя сильні руйнування», — зазначив кореспондент.

Нагадаємо, місто Слов'янськ Донецької області в ніч проти 7 липня зазнало обстрілу з боку російських окупаційних військ. Удари припали на мікрорайони Залізничний та Хімік, є постраждалі.