В Константиновке полицейские под массированными ударами РФ эвакуировали раненых людей

Эвакуация раненого в Константиновке. Фото: кадр из видео

В городе Константиновка Донецкой области на днях в результате российского обстрела пострадала пожилая женщина, а ее сын погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Полицейские эвакуировали женщину в больницу и вывезли тело погибшего из-под огня.



Сотрудники полиции также спасли мужчину с тяжелым ранением.



«Полицейским приходится работать в экстремальных условиях – в небе подстерегают вражеские дроны, а оккупанты наносят повторные удары по местам «прилетов». Константиновка ежедневно оказывается под вражеским огнем. Российские войска обстреливают город управляемыми авиабомбами, беспилотниками и артиллерией. В результате атак гибнут и травмируются мирные жители», – рассказали в полиции.

Напомним, что в ВСУ показали видео, как выглядит Константиновка «до и после» начала полномасштабной войны.