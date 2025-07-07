У Костянтинівці поліцейські під масованими ударами РФ евакуювали поранених людей

Евакуація пораненого у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

У місті Костянтинівка Донецької області днями внаслідок російського обстрілу постраждала жінка похилого віку, а її син загинув. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Поліцейські евакуювали жінку до лікарні та вивезли тіло загиблого з-під вогню.



Співробітники поліції також врятували чоловіка з важким пораненням.



«Поліцейським доводиться працювати в екстремальних умовах – у небі чатують ворожі дрони, а окупанти завдають повторних ударів по місцях «прильотів». Костянтинівка щодня опиняється під ворожим вогнем. Російські війська обстрілюють місто керованими авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок атак гинуть і травмуються мирні жителі», – розповіли в поліції.

Нагадаємо, що у ЗСУ показали відео, як виглядає Костянтинівка «до і після» початку повномасштабної війни.