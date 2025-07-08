«Укрзализныця» представила первый безбарьерный вагон

«Укрзализныця» завершила модернизацию первого вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колёсных. Его создали на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. Работы продолжались три месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги.
Этот вагон — экспериментальный, но важный шаг к системному внедрению безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или в приложении «Укрзализныци».
Что изменилось?
Инклюзивные решения:
Перед началом проекта команда «Укрзализныци» проводила встречи с организациями, которые помогают людям с инвалидностью. Заказать вагон можно на сайте.
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