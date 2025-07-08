«Укрзализныця» представила первый безбарьерный вагон

Первый вагон, полностью адаптированный для путешествий пассажиров на креслах колёсных.

«Укрзализныця» завершила модернизацию первого вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колёсных. Его создали на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. Работы продолжались три месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги.

Этот вагон — экспериментальный, но важный шаг к системному внедрению безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или в приложении «Укрзализныци».

Что изменилось?

Вагон перестроен с учётом потребностей людей на креслах колёсных:

4 увеличенных купе: каждое рассчитано на 2 пассажиров с инвалидностью и 2 сопровождающих.

Комбинированный формат: если вагон не забронирован для спецперевозок, каждое купе может вмещать до 6 пассажиров.

Инклюзивные решения:

Электроподъёмник (до 300 кг);

Увеличенная ширина дверей и коридора;

Навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;

Просторная уборная с душем, SOS-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;

Индикатор занятости уборной;

Индивидуальные розетки с USB и Type-C;

Сиденья с регулировкой спинки;

Персональное освещение в купе и возле каждого места;

Видеонаблюдение в отдельных зонах.

Перед началом проекта команда «Укрзализныци» проводила встречи с организациями, которые помогают людям с инвалидностью. Заказать вагон можно на сайте.











