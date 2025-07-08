«Укрзалізниця» представила перший безбар'єрний вагон

«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали три місяці та були повністю виконані фахівцями залізниці.
Цей вагон — експериментальний, але важливий крок до системного впровадження безбар'єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступний за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку «Укрзалізниці».
Що змінилося?
Інклюзивні рішення:
Перед початком проєкту команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, які допомагають людям з інвалідністю. Замовити вагон можна на сайті.
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