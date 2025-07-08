«Укрзалізниця» представила перший безбар'єрний вагон

Перший вагон, повністю адаптований для подорожей пасажирів на колісних кріслах.

«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали три місяці та були повністю виконані фахівцями залізниці.

Цей вагон — експериментальний, але важливий крок до системного впровадження безбар'єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступний за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку «Укрзалізниці».

Що змінилося?

Вагон перебудований з урахуванням потреб людей на кріслах колісних:

4 збільшених купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих.

Комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщати до 6 пасажирів.

Інклюзивні рішення:

Електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;

Збільшена ширина дверей та коридору;

Навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

Простора вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, пеленальним столиком та дитячим кріслом з ременями;

Індикатор зайнятості вбиральні;

Індивідуальні розетки з USB та Type-C;

Сидіння з регулюванням спинки;

Персональне освітлення в купе та біля кожного місця;

Відеоспостереження в окремих зонах.

Перед початком проєкту команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, які допомагають людям з інвалідністю. Замовити вагон можна на сайті.











