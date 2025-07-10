Этой ночью ПВО сбила 77% российских ракет над Украиной

Этой ночью, 10 июля 2025 года, Силы обороны Украины уничтожили 14 из 18 ракет, выпущенных российскими войсками — это 77% от общего количества. Об этом сообщают в системе мониторинга вражеской авиации.
Система ПВО эффективно отработала над Киевом. Жители столицы опубликовали фото обломков ракеты во дворе многоэтажного дома в одном из жилых районов.
Сводка по типам ракет:
Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 июля массировано атаковали территорию Украину, использовав 397 БПЛА и 18 ракет разных типов.
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