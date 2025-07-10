Цієї ночі ППО збила 77% російських ракет над Україною

Цієї ночі, 10 липня 2025 року, Сили оборони України знищили 14 із 18 ракет, випущених російськими військами — це 77% від загальної кількості. Про це повідомляють у системі моніторингу ворожої авіації.
Система ППО ефективно відпрацювала над Києвом. Жителі столиці опублікували фото уламків ракети у дворі багатоповерхового будинку в одному з житлових районів.
Зведення по типу ракет:
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 липня масовано атакували територію України, використавши 397 БПЛА та 18 ракет різних типів.
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