ППО збила балістику, крилаті ракети і більше 160 БПЛА

ППО збила 178 цілей. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 10 липня масовано атакували територію України, використавши 397 БПЛА та 18 ракет різних типів. Протиповітряна оборона збила 178 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, росіяни використовували 397 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово — РФ. Серед них — 200 «шахедів»).



Крім того, армія РФ запустила 8 балістичних ракет Іскандер-М із Брянської області, 6 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області та 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області.





Станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 178 засобів повітряного нападу:



- 164 БпЛА типу Shahed;



- 8 балістичних ракет Іскандер-М;



- 6 крилатих ракет Х-101.



Відомо, що 204 дрони/ракети — локально втрачені/пригнічені РЕБ.



Зафіксовано попадання засобів повітряного нападу у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих — на 23 локації.



Раніше ми писали, що відомо щонайменше про 16 постраждалих та двох загиблих через російську нічну атаку.

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