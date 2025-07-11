Более 40 ударов за день: почему Доброполье стало мишенью для российских дронов

Последствия российского обстрела в Доброполье. Фото: ГСЧС Украины

Город Доброполье в Покровском районе Донецкой области пережил массированную воздушную атаку 9-10 июля. В результате налета город был атакован как авиационными бомбами, так и FPV-дронами российской армии.

Последствия атаки на Доброполье 9-10 июля

Атака привела к возникновению четырех крупных пожаров: загорелись магазин, 10 легковых автомобилей и квартира в пятиэтажном доме. Общая площадь возгораний составила 115 квадратных метров.

Этот воздушный налет стал одним из самых интенсивных за последнее время. В ночь и утро 10 июля в Доброполье прогремело не менее 20 взрывов. В результате атак были ранены пять человек.

Местные власти призывают жителей воздержаться от передвижения по трассе «Доброполье-Краматорск». После атаки вдоль дороги стояли многочисленные сожженные автомобили. Близлежащие села тоже подвергаются атакам беспилотников. Это значительно усложняет доставку воды в город.

Город остановился

Добропольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства КП «Вода Донбасса» сообщает о повреждении линии электропередач 35 кВ. Это повлекло за собой отключение водонасосной станции «Золотой колодец», в результате чего подача воды в город была временно приостановлена. Восстановление водоснабжения возможно только после подачи электроэнергии и стабилизации технологических процессов.

Центр предоставления административных услуг и управление социальной защиты населения приостановили прием граждан. Кроме того, благотворительный фонд «Ангелы Спасения» временно отменил раздачу продуктовых наборов в Доброполье.

«Прием граждан в социальных, административных и гуманитарных службах будет осуществляться только при необходимости. В данный момент ситуация опасная. Доброполье и его окрестности уже вторые сутки подвергаются атакам FPV-дронами», — сообщает пресс-служба Добропольской городской военной администрации.

Также уточняется, что прием граждан и работа гуманитарного штаба возобновятся только при улучшении ситуации с безопасностью. На данный момент гуманитарная ситуация в городе остается стабильной: функционируют аптеки и магазины, продолжается эвакуация.

Почему российская армия атакует Доброполье

Город находится на важном стратегическом пути, соединяющем центральную часть Украины с югом и востоком. Это делает город значимым как с военной, так и с логистической точки зрения. На протяжении войны Доброполье не раз становилось объектом атак и обстрелов, поскольку его расположение на линии фронта имеет ключевое значение для обеспечения передвижения войск и техники.

В результате постоянных боевых действий и обстрелов местное население сталкивается с угрозами и разрушениями, из-за чего объявлена эвакуация. Также важно отметить, что большое количество мин и взрывных устройств в регионе осложняет восстановление инфраструктуры и угрожает безопасности мирных жителей.

Пилоты одной из бригад за 9 июля зафиксировали около 40 поражений FPV-дронами по Доброполью, сообщает DeepState.

Аналитики пришли к выводу, что одна из главных целей армии РФ в этом районе — выйти на такую дистанцию, чтобы иметь возможность использовать FPV-дроны с оптоволокном для атак на логистику Сил обороны. Это позволяет оккупантам уничтожать важные транспортные пути, которые обеспечивают снабжение на фронт. Они пытаются достичь этой цели, двигаясь на расстояние до 20 км через Попов Яр, Новотроицкое и Разино. Если им это удастся, они смогут наносить удары по глубоким целям, которые являются критически важными для сохранения поставок вооружения украинским подразделениям в Донецкой области. Как отмечает DeepState, для этого оккупанты готовы даже отправлять своих пилотов на самые опасные задания, близко к линии фронта.

«Это ещё раз доказывает, насколько безжалостными и жестокими являются действия врага, который не останавливается даже перед атаками на мирных жителей, показывая своё настоящее отношение к людям на этих территориях. Для них местные жители — это просто ресурс, которым можно пожертвовать ради своих военных целей», — пишет Telegram-канал.

Похожую тактику российская армия уже использовала при взятии Авдеевки и Бахмута. Пилотов дронов использовали как пехоту нехватки других военных ресурсов, и это часто приводило к большим потерям. Ведь именно благодаря «мясным штурмам» были оккупированы руины Авдеевки и Бахмута.

Ближайшие населенные пункты

К Доброполью близко расположены следующие населенные пункты, которые также атакуют оккупанты: