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ВСУ ударили по ж/д станции и подстанции под Мариуполем

12 июля 2025, 14:20

ВСУ ударили по ж/д станции и подстанции под Мариуполем

Фото с места удара в районе Кальчика. Фото с места удара в районе Кальчика.

Руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко сообщил об ударах по оккупированному Мариуполю и окрестностям.

По его данным, были поражены:

  • железнодорожная станция,
  • электрическая подстанция, питающая значительную часть Мариуполя, Волновахи и прилегающих районов.

Подстанция частично восстановлена, а вот железнодорожная инфраструктура получила серьёзные повреждения: несколько тепловозов и десятки (пустых) цистерн выведены из строя, повреждена колея. Движение поездов в и из Мариуполя будет приостановлено минимум на несколько суток.

Также был поражён объект оккупантов западнее Кальчика. По ночи туда прибыли три экипажа «скорых», доставившие 12 раненых в госпиталь в Кальмиусском районе Мариуполя. Уточняются данные о погибших и уничтоженной технике.

Факт удара по объектам энергетики подтвердил и Мариупольский горсовет. В результате атаки произошли отключения света в микрорайоне Курчатова и посёлках Мирный и Волонтёровка.

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