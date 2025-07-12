ВСУ ударили по ж/д станции и подстанции под Мариуполем

Руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко сообщил об ударах по оккупированному Мариуполю и окрестностям.
По его данным, были поражены:
Подстанция частично восстановлена, а вот железнодорожная инфраструктура получила серьёзные повреждения: несколько тепловозов и десятки (пустых) цистерн выведены из строя, повреждена колея. Движение поездов в и из Мариуполя будет приостановлено минимум на несколько суток.
Также был поражён объект оккупантов западнее Кальчика. По ночи туда прибыли три экипажа «скорых», доставившие 12 раненых в госпиталь в Кальмиусском районе Мариуполя. Уточняются данные о погибших и уничтоженной технике.
Факт удара по объектам энергетики подтвердил и Мариупольский горсовет. В результате атаки произошли отключения света в микрорайоне Курчатова и посёлках Мирный и Волонтёровка.
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