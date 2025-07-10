Мариуполь и Бахмут покажут планы восстановления на международной конференции URC2025

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил в Facebook, что регион представит девять актуальных проектов на общую сумму 264 миллиона евро на Международной конференции по восстановлению Украины URC2025.



В этом году Донецкую область на конференции представляют Мариупольская и Бахмутская территориальные громады. Среди ключевых направлений — обеспечение временно перемещенных лиц жильем и развитие медицинской инфраструктуры.

URC2025 проводится при содействии правительств Украины и Италии, при участии Европейской комиссии, международных партнеров, бизнеса и общественных организаций. Это уже четвертая ежегодная конференция, посвященная послевоенному восстановлению Украины.

Основные темы форума — инвестиции, поддержка социальной сферы, региональное развитие, восстановление инфраструктуры, проведение реформ и продвижение евроинтеграции.

На фоне продолжающейся войны и ракетных обстрелов такие международные площадки имеют особое значение для привлечения помощи и оперативного реагирования на вызовы, отметил Филашкин.

ФОТО с официальной страницы Вадима Филашкина в Facebook

Напомним, прошлогодняя конференция проходила в Берлине.